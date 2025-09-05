Tunisie : Plus de 300 alertes citoyennes sur les problèmes d’eau en août 2025

Environ 310 alertes citoyennes liées à des problèmes d’accès à l’eau ont été recensées par l’Observatoire tunisien de l’eau (OTE), en août 2025.

Dans sa carte de la soif publiée vendredi, l’OTE a indiqué avoir recueilli 267 alertes pour coupures d’eau non annoncées, 29 alertes liées à des mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau, 8 alertes liées à des fuites d’eau et 6 alertes liées la qualité de l’eau distribuée.

Le gouvernorat du Kef arrive en tête des gouvernorats concernés par ces alertes, avec 36 signalements.

Il est suivi par le gouvernorat de Ben Arous (26 alertes) ainsi que les gouvernorats de Gabès (21 alertes), Médenine ( 20 alertes) et Bizerte (20 alertes).

L’Observatoire Tunisien de l’Eau est un projet associatif créé, en 2016, par l’association “Nomad 08” pour défendre le droit d’accès à l’eau pour Tous.

Son rôle est d’influencer les politiques et les pratiques, et de suivre l’application des engagements nationaux et internationaux de toutes les parties prenantes du secteur, en vue d’améliorer les conditions d’accès des communautés rurales et urbaines aux services d’eau et d’assainissement.