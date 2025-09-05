Le trafic de la ligne TGM (Tunis-La Goulette- La Marsa) entre les stations « Kheireddine » et « La Marsa Plage » sera interrompu, en raison des travaux relatifs à l’installation des appuis du pont situé au point kilométrique 15.990 « Carthage Hannibal », prévus le dimanche 7 septembre 2025, annonce, vendredi, la Société des Transports de Tunis (Transtu).

Ainsi, le trafic sera organisé comme suit :

En ce qui concerne la circulation des trains TGM (de 7h00 à 19h00), le trafic sera interrompu sur le tronçon entre les stations « Kheireddine » et « La Marsa Plage ». Il se poursuivra normalement entre les stations « Tunis Marine » et « La Goulette Casino ».

Par conséquent, l’offre sur la ligne de bus n°347 sera renforcée sur l’ensemble de la journée, avec des dessertes régulières aux heures de pointe entre « Tunis Marine » et « Sidi Bou Saïd ».

S’agissant de la circulation routière, la route sera fermée au niveau du pont Hannibal de 6h00 à 13h00.

Pour les véhicules venant de Sidi Bou Saïd, ils devront emprunter le pont Amilcar puis l’avenue Habib Bourguiba. Pour ceux venant de La Goulette en direction de La Marsa, ils sont appelés à emprunter le pont Amilcar.