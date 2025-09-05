Gaza : 18 Palestiniens, dont 7 enfants, tués dans une série de frappes sionistes

Dix-huit Palestiniens, parmi eux sept enfants, ont été tués vendredi dans une série de frappes sionistes visant des habitations et des tentes de déplacés dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza, selon des sources médicales.

Trois personnes ont été massacrées et sept autres ont été blessées lors du bombardement d’un appartement près du centre de prothèses, dans le quartier d’Al-Daraj. Une frappe a également touché une tente de déplacés à l’Université islamique, dans le quartier d’Al-Rimal, faisant trois morts et plusieurs blessés.

Trois autres Palestiniens ont été tués dans le quartier de Tel al-Hawa, au sud-ouest de la ville.

Des drones sionistes ont par ailleurs visé deux tentes de déplacés, l’une près de la mosquée Al-Nour et l’autre au carrefour de l’Université Al-Azhar, causant la mort de quatre civils et blessant plusieurs autres. Deux personnes ont également trouvé la mort dans le quartier d’Al-Sabra, lors du bombardement d’un appartement résidentiel.

Enfin, un Palestinien a été tué à proximité de l’Association des jeunes chrétiens, dans le quartier d’Al-Rimal.