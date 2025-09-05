Décès du réalisateur tunisien Mohamed Haj Slimane, pionnier de la télévision nationale

Le monde de l’audiovisuel tunisien est en deuil après le décès, vendredi 5 septembre 2025, du réalisateur Mohamed Haj Slimane, figure emblématique de la Télévision nationale.

Diplômé en réalisation à Paris, il avait rejoint l’institution dès ses débuts en 1966, aux côtés de pionniers comme Abderrazak Hammami et Salem Sayadi. Tout au long de sa riche carrière, il a marqué l’histoire de l’écran tunisien par des émissions variées et des collaborations mémorables avec Mohamed Jamoussi, Néjib Khattab, Hatem Ben Amara ou encore Hela Rokbi, sans oublier ses retransmissions sportives, notamment de football.

En fiction, ses œuvres majeures telles que Al-Qarya al-Moutawaqa, Al-Taam likoul fam et surtout la série culte Ghada (1994) demeurent gravées dans la mémoire collective. Réalisateur exigeant et pédagogue généreux, il a également formé plusieurs générations de créateurs en audiovisuel. Ses obsèques se tiendront ce samedi au cimetière de Gammarth, après la prière d’al-Dhohr.