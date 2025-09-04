Tunisie : quand visiter gratuitement les musées et monuments nationaux ?

À l’occasion de la fête du Mouled, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a annoncé que l’entrée aux musées, sites et monuments relevant de sa tutelle sera exceptionnellement gratuite ce mercredi 4 septembre 2024.

Cette mesure s’adresse à tous les Tunisiens ainsi qu’aux résidents étrangers en Tunisie, sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour. Par ailleurs, l’AMVPPC rappelle que cette gratuité est également accordée à d’autres dates précises : chaque premier dimanche du mois, le 18 avril à l’occasion de la Journée internationale des sites et monuments, le 18 mai pour la Journée internationale des musées, ainsi que lors des jours fériés officiels. Une belle opportunité pour les familles de découvrir et redécouvrir le patrimoine culturel du pays.