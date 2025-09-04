Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 : horaires et visibilité en Tunisie

Une éclipse lunaire totale se produira ce dimanche 7 septembre 2025, un spectacle céleste attendu et parfaitement visible depuis la Tunisie. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), les conditions d’observation seront idéales : à Tunis, la Lune se lèvera à 18h35, déjà plongée dans l’ombre de la Terre, offrant dès son apparition le fascinant spectacle de la « Lune rouge ».

Le maximum du phénomène interviendra à 19h11, avant de s’achever progressivement vers 21h55. Pour profiter pleinement de cette éclipse, les spécialistes recommandent de se placer dans un lieu dégagé, orienté vers le sud-est, afin d’avoir une vue claire de l’horizon. En plus de la Lune de sang, les amateurs d’astronomie auront également la chance d’apercevoir la planète Saturne, brillamment visible à proximité.