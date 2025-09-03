Tunisie : Kais Saied se rend en Algérie

Le président de la République Kais Saied a quitté mercredi soir le territoire national en direction de l’Algérie, répondant à l’invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune afin d’assister la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition du Salon africain du commerce intra-africain (IATF 2025) qui se déroule du 4 au 10 septembre 2025.

A son arrivée à l’aéroport Tunis-Carthage, il a salué le drapeau au son de l’hymne national avant de passer en revue un détachement des trois armes.

Le président Kais Saied a été salué à son départ par la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, le gouverneur de Tunis Imed Boukhris et le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Tunis Lotfi Dachraoui en plus des membres du cabinet présidentiel.