Ramzi Farhat nommé Directeur Général Adjoint de Mosaïque FM

Ramzi Farhat vient d’être nommé Directeur Général Adjoint de Mosaïque FM, une consécration qui s’inscrit dans la continuité d’un parcours riche de plus de vingt ans dans le marketing, la communication et le développement commercial.

Après plus de onze années passées au sein de la station en tant que Directeur Marketing et Communication, puis Directeur Commercial et Marketing, il a largement contribué à consolider le leadership de Mosaïque FM sur la scène radiophonique tunisienne. Son expérience ne se limite pas aux médias, puisqu’il a également occupé des postes stratégiques dans des groupes de renom tels que AIM Group, SAH Lilas et Tunisiana (aujourd’hui Ooredoo). En parallèle, il transmet son savoir en tant qu’enseignant en communication et marketing digital à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis, enrichissant ainsi les futures générations de professionnels.

Doté d’une vision stratégique et d’un engagement constant en faveur de l’innovation, Ramzi Farhat accompagne désormais Mosaïque FM dans une nouvelle étape de croissance et de modernisation, confirmant son rôle d’acteur majeur du paysage médiatique tunisien.