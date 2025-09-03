Protection civile : 472 interventions en 24h

Les unités de la protection civile ont effectué 472 interventions, dont 91 pour éteindre des incendies déclenchés dans différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, annonce le porte-parole de la Protection Civile sur sa page Facebook.

Le reste des opérations menées par les agents de l’Office National de la Protection Civile, du 2 septembre 2025 à 6h00 au 3 septembre à 6h00 sont réparties comme suit : 244 opérations de secours non liées aux accidents de la route, 124 interventions sur les routes et 13 interventions de secours sur les plages, lit-on de même source.