Gaza : 21.000 enfants rendus handicapés depuis le début de la guerre

Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, les conséquences humaines sont dévastatrices : selon le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, près de 40 500 enfants ont été blessés en deux ans, et plus de la moitié d’entre eux, soit environ 21 000, souffrent désormais d’un handicap permanent.

L’offensive israélienne, menée par terre, mer et air, continue de viser sans distinction les civils, détruisant des habitations et frappant même ceux qui attendent une aide humanitaire. Cette violence systématique a fait des milliers de victimes, en grande majorité des femmes et des enfants, et laisse encore de nombreuses personnes coincées sous les décombres.