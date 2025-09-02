Tunisie – Météo : Toutes les régions du pays placées en vigilance jaune

La carte de vigilance actualisée, mardi, par l’Institut national de la météorologie (INM) attribue la couleur jaune à toutes les régions du pays en raison des perturbations météorologiques attendues.

D’après l’INM, la situation météorologique est marquée, mardi, par des pluies temporairement orageuses et parfois intenses avec des chutes de grêle par endroits, des vents forts dépassant temporairement 80 km/h en rafales et sous orages et engendrant des phénomènes locaux de sable sur le sud.

La Vigilance jaune, requiert selon l’INM, une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque météorologique.

La Vigilance météorologique est, en effet, conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en Tunisie. Elle vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger.

La Vigilance est également destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de Vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.