Fondation Fidaa : lancement du versement des bourses 2025-2026

La Fondation Fidaa a annoncé qu’elle procédera au versement des bourses scolaires et universitaires et de formation pour l’année scolaire 2025-2026, au profit des enfants des martyrs et victimes des attentats terroristes des institutions militaire et sécuritaire.

Ces bourses bénéficieront auxenfants des martyrs et blessés de la Révolution, dont les noms ont été publiés au JORT, ainsi qu’aux enfants des victimes des attentats terroristes parmi les militaires, les agents de la sûreté nationale et les douaniers ayant subi une incapacité physique supérieure ou égale à 15 %.

Dans ce contexte, elle a précisé que les ayants droit doivent déposer leurs dossiers du 1er au 10 septembre courant pour les élèves et du 1er septembre au 10 octobre pour les étudiants et les stagiaires de la formation professionnelle.

Les dossiers peuvent être déposés, directement ou par voie postale, au siège de la Fondation sis à 62 Rue Salah Ben Youssef Manar II, Tunis.