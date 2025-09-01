Tunisie : un ticket unique à 1500 millimes pour voyager en bus et train entre Tunis et Tebourba

Ce lundi 1er septembre 2025, la Transtu et la SNCFT ont annoncé une avancée importante pour les voyageurs reliant Tunis à Tebourba : la mise en place d’un ticket unique au prix attractif de 1500 millimes.

Grâce à ce tarif unifié, les passagers peuvent désormais combiner sans contrainte bus et train pour effectuer leurs trajets. Deux nouvelles lignes de bus, la 42/ et la 116/, viennent renforcer cette interconnexion en reliant Tebourba à la station Kobbâa du RFR (ligne D), avec des horaires pensés pour s’adapter aux départs et arrivées des trains.

Cette initiative vise à offrir plus de fluidité, de confort et d’économies aux usagers, tout en simplifiant leur mobilité quotidienne.

 

 