Le trafic des trains sur la ligne de la banlieue sud Tunis/Erriadh ainsi que sur certaines lignes de longues distances au départ de la Gare de Tunis, a repris progressivement après une interruption intervenue ce lundi matin, a fait savoir, la Société nationale des chemins de fer tunisiens

La société a expliqué que cette interruption est due au déraillement de deux wagons du train Tunis-Annaba, entre les gares de Tunis et Djebel Jelloud, ce qui a bloqué le trafic des trains vers et au départ de la gare de Tunis.