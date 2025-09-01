Tunisie : saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 1,2 million de dinars

Les services des renseignements, relevant de la direction de la Garde douanière, ont saisi d’importantes quantités de marchandises de contrebande dissimulées dans un local commercial dans la région de Ben Arous, d’après un communiqué, publié lundi, par la Direction générale de la Douane.

Il s’agit, notamment, d’articles de prêt-à-porter, de chaussures de sport, d’accessoires pour téléphones portables, de bijoux contrefaits, de montres-bracelets…, dont la valeur globale est estimée à 1,2 million de dinars.

La Direction générale de la Douane a fait savoir qu’un procès-verbal de saisie a été rédigé, à cet effet.