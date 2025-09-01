Après la hausse temporaire des températures lundi, des nuages orageux accompagnés de pluies sont attendus à partir de ce soir, sur le nord et localement le centre, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Ces pluies seront parfois abondantes mardi après-midi, avec des cumuls variant entre 10 et 30 millimètres.

Elles seront accompagnées de chutes de grêle par endroits et de vents forts pendant les orages, dépassant temporairement les 70 km/h sous forme de rafales, notamment dans le sud, où ils provoqueront localement des tourbillons de sable et de la poussière.

Une baisse des températures est également attendue demain dans la plupart des régions. Elle sera remarquable dans le nord, le centre et le sud-est, où les maximales varieront entre 20 et 26°C, tandis qu’elles seront comprises entre 26 et 32°C dans les autres régions.