Paris : arrestation de deux Tunisiens avec 10 millions d’euros de bijoux à la gare de Lyon

Le samedi 30 août, un spectaculaire coup de filet a eu lieu à la gare de Lyon à Paris, où deux hommes d’origine tunisienne, dont un mineur, ont été arrêtés avec un butin estimé à près de 10 millions d’euros de bijoux de luxe.

Cachés de manière insolite — notamment dans une chaussette dissimulée dans le sous-vêtement de l’un des suspects — les objets saisis comprenaient une montre Rolex, un collier évalué à 5 millions d’euros, des boucles d’oreilles à 2 millions et une bague d’un million d’euros. Les deux hommes, déjà connus des services de police, étaient également en possession d’une disqueuse retrouvée dans leurs bagages.

Le parquet de Paris a confié l’affaire à la Brigade de répression du banditisme (BRB), qui mène désormais une enquête pour recel de vol en bande organisée afin de remonter à l’origine de ce butin et d’identifier le réseau impliqué.