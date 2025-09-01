Flottille « Soumoud » : retour forcé à Barcelone à cause du mauvais temps

En raison de conditions météorologiques particulièrement défavorables, marquées par de forts vents, la flottille internationale « Soumoud », composée de vingt navires, a été contrainte de rebrousser chemin et de regagner le port de Barcelone.

Selon les médias espagnols, les organisateurs doivent se réunir ce lundi pour décider de la reprise éventuelle du voyage. Cette initiative, qui réunit des militants issus de plusieurs dizaines de pays, compte parmi ses participants la militante écologiste Greta Thunberg, les acteurs Liam Cunningham et Eduard Fernández, ainsi que diverses personnalités publiques, dont l’ancienne maire de Barcelone, Ada Colau, et des députés européens.

La flottille avait pour objectif d’atteindre Gaza à la mi-septembre, afin d’acheminer de l’aide humanitaire, après deux précédentes tentatives entravées par l’entité occupante. Cette mission survient alors que les Nations Unies alertent sur une famine déclarée dans la bande de Gaza, où près de 500 000 personnes sont confrontées à une situation qualifiée de « catastrophique ».