Quatorze individus ont été arrêtés et 15 autres placés sous mandat de recherche à la suite du démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue, a annoncé samedi le ministère de l’Intérieur.

L’opération, menée par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de Ben Arous en coordination avec les douanes, a permis la saisie de 370 mille comprimés d’ecstasy et de 12 kg de cocaïne, dissimulés dans une voiture en provenance d’un pays européen.

La drogue a été interceptée à Mahdia, après avoir transité par le port de la Goulette à bord d’un ferry de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN).

En plus de la drogue, une somme d’environ 550 mille dinars en espèces, 13 voitures et une moto ont été saisies. L’opération a été menée sous la supervision du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis 1.

Selon un communiqué, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire confiée au juge d’instruction de Tunis 1, qui a émis des mandats de dépôt contre les 14 suspects arrêtés. Les recherches se poursuivent pour interpeller les 15 fugitifs.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic, la détention et la consommation de drogues.