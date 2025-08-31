Autoroute A1 : gros embouteillage entre Sousse et Tunis au niveau d’Enfidha

Un important embouteillage a paralysé ce dimanche 31 août 2025 une partie de l’autoroute A1 reliant Sousse à Tunis, plus précisément au niveau d’Enfidha.

La circulation y a été fortement ralentie, avec des files de véhicules quasiment à l’arrêt durant près d’une heure, et des perturbations qui se poursuivaient encore en fin d’après-midi.

Cette situation serait principalement due aux travaux engagés à l’entrée de la ville, provoquant un trafic dense et des retards considérables pour les automobilistes.