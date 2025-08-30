Tunisie : forte demande pour la viande de mouton roumain à prix réduit

Ahmed Amiri, président de la chambre nationale des bouchers, a annoncé ce samedi 30 août 2025 un engouement marqué des citoyens pour la viande ovine réfrigérée importée de Roumanie, arrivée la veille en Tunisie.

Il a précisé que la chambre a décidé de réduire son prix de 38,900 dinars à 38 dinars le kilo, afin de rendre ce produit plus accessible. Ces viandes ont été distribuées dans plusieurs points de vente à travers le pays, notamment à Bab Jebli à Sfax, au marché central Salah Eddine Boucheucha, au marché de Kabaria et au marché central de la capitale.

Amiri a par ailleurs rappelé que des cargaisons hebdomadaires de viande bovine et ovine sont attendues, dans le but de répondre aux besoins du marché et de contribuer à la baisse des prix.