Conseil des ministres : Kais Saïed promet une nouvelle approche sociale et économique en Tunisie

Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, vendredi, 29 août courant, au palais de Carthage, la réunion du conseil des ministres.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a affirmé que la Tunisie est résolue à aller de l’avant malgré des dysfonctionnements « inhabituels » et « à mauvais dessein » entachant la marche de certains services publics, soulignant que la conscience élevée dont fait preuve le peuple tunisien sera un garde-fou face aux semeurs du scepticisme et du désespoir.

Selon un communiqué, le président de la République est revenu, lors de cette réunion, sur la question sociale, estimant que l’État social n’est pas un « simple slogan » et qu’il ne s’agit pas de s’attaquer aux dossiers sociaux de manière sectorielle mais plutôt dans le cadre d’une approche globale et nationale.

Le président Saïed a, en outre, précisé que toutes les législations doivent répondre aux attentes du peuple et que ceux qui veillent à leur mise en œuvre doivent y croire, promettant à ce propos de lever tous les obstacles face aux diplômés longtemps désœuvrés afin qu’ils acquièrent leurs droits légitimes.

Sur un autre plan, le président Saïed a évoqué le dossier des circuits de distribution. A ce titre, il a plaidé en faveur de l’élaboration d’une nouvelle approche qui rompt avec les anciennes méthodes souvent improductives et inadaptées au pouvoir d’achat du citoyen.

Une telle approche, a-t-il préconisé, doit mettre fin aux pratiques spéculatives, au monopole et aux manœuvres des lobbies et leurs relais, rappelant que le droit du citoyen à la dignité et à la justice est « un droit sacré ».

La réunion du conseil des ministres a permis également d’évoquer le dossier de la rentrée scolaire et universitaire à venir.

Dans ce contexte, le président de la République a souligné que la rentrée scolaire et universitaire n’est pas un évènement ordinaire mais plutôt un véritable investissement dans l’avenir du pays et les générations futures.

Raison pour laquelle, le chef de l’Etat a donné ses instructions en vue d’offrir les meilleures conditions pour une rentrée scolaire réussie et de redoubler d’efforts afin de mettre à disposition des élèves les fournitures scolaires dans les délais impartis et de veiller à en contrôler la qualité.

Il a, en outre, recommandé d’œuvrer à garantir la sécurité et l’entretien aux établissements éducatifs et universitaires et à assurer le transport scolaire et universitaire dans de bonnes conditions.