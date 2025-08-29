Tunisie-alerte Météo : pluies orageuses et diluviennes attendues vendredi, rafales jusqu’à 90 km/h

Des précipitations provisoirement orageuses sont prévues vendredi sur le Nord, le Centre et localement sur le Sud, selon le bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies seront parfois diluviennes l’après midi. Elles seront de 20 à 40 millimètres et pourraient atteindre 60 millimètres surtout dans les gouvernorats du Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan, puis ultérieurement l’après midi, à Tataouine (Sud de la Tunisie), avec des chutes de grêle dans des endroits limités.

l’INM prévoit aussi des vents forts lors de l’apparition des averses orageuses qui dépasse provisoirement 90 km/h sous forme de rafales surtout sur le Sud où ils susciteront localement des vents de sable et de poussière.