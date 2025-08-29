Tragédie à Menzel Temime : deux frères de 16 et 18 ans noyés, leurs corps repêchés

Un drame s’est produit au large de la plage de Oued Ammar à Menzel Temime, dans le gouvernorat de Nabeul. Deux frères originaires de la région de Zaghouan, âgés respectivement de 16 et 18 ans, ont perdu la vie après avoir été emportés par de fortes courants marins alors qu’ils se baignaient, jeudi en fin d’après-midi.

Leurs corps ont été repêchés ce vendredi par les unités de la Garde maritime de Kélibia et les agents de la Protection civile de Menzel Temime, après plusieurs heures de recherche. Les dépouilles ont été transportées à l’hôpital universitaire Tahar Maamouri de Nabeul pour autopsie, selon une source du corps de la Garde maritime citée par Diwan FM.