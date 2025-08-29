Kaïs Saïed récompense les talents de l’éducation et rend hommage aux familles des victimes de Mezzouna

Le président de la République, Kaïs Saïed, a honoré, jeudi au Palais de Carthage, les lauréats des secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l’occasion de la Journée du savoir. Lors de cette cérémonie, il a également remis des distinctions aux familles des victimes du drame survenu le 14 avril 2025 à Mezzouna, où trois élèves avaient perdu la vie alors qu’ils se rendaient à l’examen du baccalauréat.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cet événement a permis de récompenser des élèves, des étudiants et des chercheurs ayant excellé dans leurs parcours académiques et scientifiques.

Le chef de l’État a ainsi rendu un hommage posthume aux trois élèves de Mezzouna, en attribuant à leurs familles des prix à titre symbolique.