Cruauté animale à Mellassine : mandat de dépôt contre la femme accusée d’avoir brûlé des chats

Une femme a été placée en détention vendredi par le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis 2, accusée d’avoir brûlé des chats vivants dans la région de Mellassine, selon une source judiciaire contactée par Mosaique FM.

Après l’achèvement de la période de garde à vue, la suspecte a été présentée au parquet qui, après examen des résultats de l’enquête, a ordonné son incarcération et son renvoi devant le conseil de jugement pour répondre des accusations de dégradation de biens d’autrui, de mauvais traitements envers des animaux et d’incinération illégale de déchets. Cette affaire a suscité une vive émotion dans la population et relance le débat sur la protection animale en Tunisie.