Tunisie : SOS Villages d’Enfants vise à prendre en charge 8 000 enfants d’ici 2025

L’Association des Villages d’Enfants SOS Tunisie, membre de la fédération internationale SOS, ambitionne de prendre en charge 8 000 enfants d’ici fin 2025, contre plus de 5 000 bénéficiaires actuellement.

Son président, Mohamed Mkedich, a souligné l’importance des dons, particulièrement financiers, afin de garantir aux enfants et jeunes une rentrée scolaire et universitaire digne, leur permettant de choisir eux-mêmes leurs fournitures. Le coût global de cette rentrée est estimé à plus de 2,7 millions de dinars, couvrant les besoins en fournitures scolaires, vêtements, tenues sportives et chaussures.

Sous le slogan « Sème l’espoir, fais le bien et contribue à la scolarité d’un enfant », l’association appelle tous les Tunisiens, particuliers comme institutions, à soutenir cette initiative à travers les différents canaux de don disponibles en ligne ou via virements bancaires et postaux.