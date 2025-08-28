Sousse en deuil : décès du dentiste d’origine iranienne Djavanmard Djavanmardi

La ville de Sousse est profondément attristée par la disparition, ce jeudi 28 août, du docteur Djavanmard Djavanmardi, dentiste d’origine iranienne qui a marqué plusieurs générations par son humanité et son savoir-faire.

Installé en Tunisie depuis la Révolution iranienne de 1979, il avait d’abord exercé à Kasserine avant de fonder, au début des années 1970, son cabinet à Sousse, où il s’est imposé comme une figure incontournable du milieu médical. Réputé pour sa compétence, sa bienveillance et son dévouement sans faille envers ses patients, il a su bâtir une relation de confiance rare et précieuse.

Sa mort a provoqué une vive émotion au sein de la communauté médicale et parmi les habitants, nombreux à saluer sur les réseaux sociaux la mémoire d’un praticien respecté, humble et généreux, qui laisse un héritage empreint de professionnalisme et de valeurs humaines.