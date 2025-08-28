Nabeul : la mouche méditerranéenne menace la récolte des agrumes avec 30 % de pertes possibles

À Nabeul, la filière des agrumes fait face à une menace sérieuse avec la propagation de la mouche méditerranéenne des fruits, un insecte qui pourrait provoquer jusqu’à 30 % de pertes sur la récolte de cette saison.

Selon Bachir Aounallah, président de l’Union locale de l’agriculture à Béni Khalled, l’absence, jusqu’à présent, d’une campagne de traitement de cette mouche accroît le risque pour les variétés précoces dont la récolte débutera dans deux semaines. Les années précédentes, les interventions des services agricoles avaient permis de limiter les dégâts entre 5 et 10 %. Il a également souligné les difficultés structurelles du secteur, aggravées par la hausse du coût des intrants, le manque d’eau d’irrigation et la diminution de la part de Nabeul dans les ressources hydriques du Nord.

Avec une production nationale estimée à 320 000 tonnes contre 380 000 l’an dernier, et une contribution de Nabeul représentant 70 % de ce volume ainsi que 90 % des exportations d’oranges maltaises, les professionnels appellent à une stratégie de sauvegarde pour protéger un secteur vital qui assure chaque année trois millions de journées de travail et les revenus de près de 25 000 familles.