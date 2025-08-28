Mondial 2026 (Gr.G) : L’Algérie convoque Belaïli et Tougaï, Kebbal appelé pour la première fois

Les joueurs de l’Espérance de Tunis, Youcef Blaïli et Mohamed Amine Tougaï, ont été retenus dans la liste des 26 joueurs algériens convoqués en vue des deux prochains matches contre le Botswana et la Guinée, comptant respectivement pour les 7e et 8e journées (Gr.G), des qualifications de la Coupe du monde 2026.

La liste dévoilée jeudi par le sélectionneur Vladimir Petkovic est marquée par la présence pour la première fois du milieu Ilan Kais Kebbal, (sociétaire de Paris FC en Ligue 1 de France).

En revanche, Petkovic sera privé des services des défenseurs Mohamed Farsi (Colombus Crew/ Etats-Unis) et Mohamed Amine Madani (JS Kabylie), et du milieu de terrain Himad Abdelli (Angers SCO/France), blessés, alors que le milieu de terrain Ismaël Bennacer se trouve sans club, après la décision de l’AC Milan de le mettre sur le marché des transferts.

L’Algérie affrontera le Botswana, le 4 septembre à Tizi-Ouzou (20h00), puis la Guinée, le 8 septembre, à Casablanca (22h00).

Au terme de la 6e journée disputée en mars dernier, les Verts occupent la tête du groupe G avec 15 points, à trois longueurs du Mozambique (12 points). Le Botswana et l’Ouganda suivent à la troisième place avec 9 points, devant la Guinée (7 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec 1 point.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).

Liste des 26 joueurs convoqués :

Gardiens: Alexis Guendouz (MC Alger), Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine),

Oussama Benbot (USM Alger)

Défenseurs : Youcef Atal (Al-Sadd SC/ Qatar), Ryan Aït-Nouri (Manchester

City/ Angleterre), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys/ Suisse), Aïssa Mandi

(Lille OSC/ France), Ahmed Touba (Panathinaïkos/ Grèce), Ramy Bensebaïni

(Borussia Dortmund/Allemagne), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie),

Kévin Guitoun (Charleroi SC/Belgique).

Milieux : Nabil Bentaleb (Lille OSC/ France), Farés Chaïbi (Eintracht

Francfort/ Allemagne), Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France), Houssem Aouar

(Al-Ittihad/Arabie saoudite), Ibrahim Maza (Hertha Berlin/Allemagne), Ramiz

Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas) et Ilan Kais Kebbal (Paris FC/France).

Attaquants: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg/ Allemagne), Youcef

Belaïli (ES Tunis/ Tunisie), Riyad Mahrez (Al-Ahli SC/ Arabie saoudite),

Anis Hadj Moussa (Feyenoord/ Pays-Bas), Amine Gouiri (Olympique Marseille/

France), Saïd Benrahma (Neom SC/ Arabie saoudite), Yassine Benzia (Al-Fayha

SC/ Arabie saoudite), Baghdad Bounedjah (Al-Shamal SC/ Qatar).