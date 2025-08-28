Ligue 1 : Stade Tunisien s’impose 2-0 et s’installe provisoirement au classement

Le Stade Tunisien s’est propulsé à la deuxième place du classement de la Ligue 1 du football professionnel, grâce à sa victoire face à l’ES Metlaoui (2-0), mercredi, pour le compte de la 4e journée, marquée par l’arrêt du match CA Bizertin-C.Africain, suite à la blessure de l’arbitre-assistant.

La nouvelle recrue sénégalaise Amadou Ndaye a réussi sa première sortie sous les couleurs stadistes en ouvrant la marque à la 36e, avant que Wael Ouerghemmi ne double le score en seconde période (53e).

Il s’agit du deuxième succès des protégés de Chokri Khatoui cette saison après celui remporté face à la JS Kairouan (1-0), qui leur permet de s’installer provisoirement à la deuxième place avec 8 points, à une longueur du leader zazissien qui accueillera l’US Ben Guerdane, jeudi.

L’équipe du bassin minier qui concède son premier revers de la saison, se retrouve reléguée à la troisième position avec 7 points.

A Bizerte, le match opposant les locaux au Club Africain n’est pas arrivé à son terme. L’arbitre Amir Loucif a été contraint de l’arrêter à la 52e suite à la blessure à la tête de l’arbitre-assistant Marouène Saad par un projectile lancé depuis les tribunes, quelques minutes après l’ouverture du score par Firas Chaouat pour les visiteurs (47e).

La Ligue Nationale de Football Professionnel devrait se prononcer prochainement sur les suites à donner à cette affaire.

Avant cet arrêt brutal, le match promettait un duel engagé. Le CAB, emmené par son nouvel entraîneur Chokri Béjaoui, espérait créer la surprise face à un Club Africain revanchard après sa défaite lors de la journée précédente.

Les deux autres rencontres au programme se sont soldées sur des scores nuls et vierges. A La Marsa, les banlieusards et l’US Monastirien se sont renvoyés dos à dos (0-0), un résultat qui ne satisfait ni l’un ni l’autre. L’AS Marsa compte désormais 4 points, tandis que l’US Monastir en totalise 6.

Même scénario à Béja, où l’Olympique local n’a pas réussi à décrocher sa première victoire de la saison face à la JS Kairouan (0-0). L’équipe de Béja reste bloquée à 2 points, à deux longueurs de retard sur son adversaire du jour.

La 4e journée du championnat se poursuivra ce jeudi avec le reste des rencontres programmées.