Le SNJT condamne l’interview de Rim Bougamra avec un responsable de l’occupation israélienne

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a vivement dénoncé l’entretien réalisé par la journaliste tunisienne Rim Bougamra avec un responsable de l’occupation israélienne, diffusé sur la chaîne Al-Arabiya.

Dans un communiqué, le SNJT a estimé que cette initiative constitue une grave entorse aux principes déontologiques du métier, en contradiction avec les chartes professionnelles tunisiennes et internationales, rappelant qu’aucun impératif journalistique ne saurait justifier l’octroi d’une tribune médiatique à un dirigeant impliqué dans des crimes de guerre. Pour le syndicat, cette démarche ne relève pas d’un simple choix éditorial, mais s’inscrit dans une logique politique visant à briser le consensus arabe et populaire contre toute forme de normalisation avec l’occupant. Il a rappelé que les journalistes tunisiens sont moralement et professionnellement tenus de refléter la position constante du peuple tunisien en faveur de la cause palestinienne et contre la banalisation des crimes commis à Gaza.

Le SNJT a enfin souligné que la véritable éthique journalistique consiste à défendre les causes justes et à donner la voix aux victimes et aux peuples opprimés, et non à offrir une tribune à ceux qui orchestrent les massacres.