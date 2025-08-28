La flottille maghrébine « Soumoud » lance sa campagne de collecte de dons en Tunisie

Le comité d’organisation de la flottille maghrébine « Soumoud » a annoncé le lancement officiel d’une campagne nationale de collecte de dons destinée à financer la participation tunisienne à la flottille mondiale pour Gaza.

Cette initiative, qui s’inscrit dans un mouvement international réunissant 44 pays et reposant sur des financements non-gouvernementaux, a démarré le 22 août 2025 et se poursuivra jusqu’au 4 septembre prochain. Les contributions peuvent être déposées au siège de la campagne à Tunis, précise le comité. Selon les organisateurs, les départs des navires sont prévus le 31 août depuis l’Espagne et le 4 septembre depuis la Tunisie.

La flottille « Soumoud », qui en est à sa deuxième opération conjointe avec la flottille mondiale, a pour objectif de briser le blocus imposé à la bande de Gaza par voie maritime, en mobilisant la solidarité d’organisations et de mouvements civils à l’échelle internationale.