Tunisie : l’État cède 5 hectares de terrains au dinar symbolique pour des logements sociaux

Le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières a annoncé avoir cédé, au cours de l’année en cours, plus de cinq hectares de terrains domaniaux à la Société nationale immobilière de Tunisie.

Cette opération, réalisée au dinar symbolique, s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à créer des lots destinés à la construction de logements pour les familles à revenus modestes.

Selon Njemeddine Nouar, directeur général des affaires juridiques au sein du ministère, cette initiative reflète la dimension sociale et régulatrice de l’État, qui œuvre à faciliter l’accès à l’habitat et à proposer des prix adaptés aux catégories les plus vulnérables.