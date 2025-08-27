Football : l’Algérien Abdelwahab M’ghezzi Bakhouche rejoint l’US Ben Guerdane pour deux saison

L’Algérien Abdelwahab M’ghezzi Bakhouche a signé un contrat de deux saisons avec l’US Ben Guerdane, a annoncé le club de la Ligue 1, mercredi, sur sa page officielle.

Le jeune milieu offensif (20 ans) avait évolué la saison dernière au sein de l’équipe algérienne de l’US Biskra.

Il s’agit du troisième joueur étranger qui vient de renforcer les rangs de l’équipe de Ben Guerdane cette saison après le Camerounais Junior Bida et l’Ivoirien Presnel Arnaud Banga.

Lors des trois premières journées du championnat de Ligue 1, l’US Ben Guerdane a remporté une victoire et concédé un match nul et une défaite, pour s’installer à la 9e place avec 4 points, avant d’affronter ce jeudi le leader, l’ES Zarzis (9 points).