Ariana : sept écoles déjà concernées par les campagnes de propreté et de décoration

A l’occasion de la rentrée scolaire, des campagnes de nettoyage et de décoration ont été lancées dans les établissements scolaires de la ville de l’Ariana.

Cette opération a concerné jusqu’à présent sept établissements et se poursuit pendant les prochains jours pour toucher toutes les institutions scolaires de la région, a indiqué à l’Agence TAP, une responsable de la cellule de communication et d’information à la municipalité de l’Ariana.

Cette initiative est organisée en parallèle avec la tenue d’une campagne régionale d’hygiène et de propreté dans tout le gouvernorat de l’Ariana, placée sous le slogan “l’environnement est notre vie” et vise à sensibiliser à l’importance de la préservation de l’environnement.