Tunisie : le coût de la rentrée scolaire estimé entre 600 et 800 dinars par élève

Le président de l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a indiqué que le coût de la rentrée scolaire pour un élève varie entre 600 et 800 dinars selon le niveau d’enseignement.

Il a précisé que la décision du ministère de l’Éducation d’unifier les listes de cahiers a permis de réduire les dépenses de 150 à 200 dinars. Ces frais englobent non seulement l’achat des manuels scolaires, mais également les vêtements, les chaussures et l’ensemble des fournitures nécessaires pour bien entamer l’année scolaire.