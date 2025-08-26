Siliana : Incendie maîtrisé au mont Frouha grâce à l’intervention de la protection civile

Les agents de la protection civile en coopération avec les gardes-forestiers à Siliana, ont réussi, mardi matin, à maîtriser un incendie qui s’est déclaré depuis lundi au mont Frouha dans la localité de Bouabdallah relevant de la délégation de Kesra.

Sept camions pompiers relevant des directions de la protection civile et des forets à Siliana ont été mobilisés pour circonscrire le feu qui s’est propagé jusqu’aux hauteurs de la délégation de Kesra-sud, a précisé à l’Agence TAP le commissaire régional au développement agricole Jamel Ferchichi.