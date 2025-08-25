Première apparition d’Angham avec ses enfants après son traitement au pancréas

La star égyptienne Angham a marqué son premier retour médiatique après une longue période de soins en Allemagne, où elle a subi deux interventions chirurgicales au niveau du pancréas. L’artiste a partagé avec ses fans, via la fonctionnalité story de son compte officiel Instagram, des photos inédites en compagnie de ses deux fils. Radieuse et visiblement comblée, Angham affichait un large sourire, traduisant à la fois son soulagement et sa joie de retrouver ses proches et son public après cette éprouvante étape médicale. Ce premier aperçu rassurant a été chaleureusement accueilli par ses admirateurs, heureux de la revoir en bonne santé.