Alerte à Gabès : l’eau du robinet dépasse 40°C et menace la santé des habitants

À Gabès, la population de plusieurs délégations, dont Gabès Ouest, Matmata, Menzel Habib, El Hamma et Ouedhref, dénonce une situation alarmante liée à la qualité de l’eau potable.

Selon Mohamed Kou, membre du Conseil national des régions et des districts, les habitants sont contraints de consommer une eau dont la température dépasse les 40°C, ce qui a provoqué des brûlures du premier degré chez certains citoyens. Cette eau, puisée des nappes souterraines, jaillit naturellement chaude, mais la situation s’est aggravée depuis la panne, il y a plus de quatre ans, des systèmes de refroidissement installés pour la rendre potable.

Malgré de multiples appels adressés à la SONEDE et aux autorités régionales, aucune solution n’a encore été apportée, poussant les habitants à réclamer une intervention urgente et durable afin de mettre fin à cette problématique qui met en péril leur santé et leur quotidien.