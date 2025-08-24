Bonne nouvelle : bourses pour ingénieurs tunisiens au Canada

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures pour 30 bourses universitaires destinées aux étudiants tunisiens inscrits en troisième année du diplôme d’ingénieur pour l’année universitaire 2025-2026.

Ces bourses s’inscrivent dans le cadre de la coopération entre le ministère et l’institution canadienne MITACS et visent la réalisation des projets de fin d’études. Les candidats retenus bénéficieront d’une couverture des frais liés au programme, de sessions de formation encadrées par des professionnels, ainsi que d’un accompagnement pour le logement assuré par MITACS. La réalisation des projets se déroulera en deux phases : une phase théorique de février à avril 2026 au sein de l’établissement universitaire tunisien pour préparer le projet, puis une phase pratique de mai à octobre 2026 au Canada, sous la supervision d’enseignants tunisiens et canadiens.

Les étudiants intéressés doivent obtenir l’accord écrit de leur encadrant et du directeur de leur établissement et s’inscrire obligatoirement via le site officiel de l’administration générale des étudiants. Il est également précisé que les bénéficiaires ne peuvent cumuler cette bourse avec une autre bourse internationale ou de coopération pour leur projet de fin d’études.