Un plongeur retrouvé mort après une disparition en mer à Menzel Temime

Un drame s’est produit hier soir au large de Menzel Temime, où la brigade de plongée de la Protection civile est parvenue à repêcher le corps d’un plongeur porté disparu alors qu’il inspectait un bateau immergé.

Sa disparition, qui a duré près d’une heure et demie, a mobilisé les équipes de secours jusqu’à la découverte de sa dépouille par des plongeurs spécialisés. Selon une source de la Protection civile citée par Mosaïque FM, les autorités sécuritaires ont été immédiatement informées et les procédures réglementaires enclenchées.

À noter que la région de Kélibia et El Haouaria a déjà été endeuillée cet été par la perte de plus de quatre plongeurs, tous décédés lors de sorties en mer.