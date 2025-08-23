Tunisie : la Douane saisit 13 kg d’or et plus de 212 kg de drogues en 7 mois

La Douane tunisienne a annoncé, par la voix de son porte-parole, le colonel-major Chokri Jabri, avoir réalisé d’importantes saisies au cours des sept premiers mois de l’année 2025.

Les opérations de contrôle ont permis de déjouer plusieurs tentatives de contrebande et d’intercepter des quantités considérables de marchandises illicites. Au total, 13 kilogrammes d’or ont été confisqués, ainsi que plus de 212 kilogrammes de drogues, comprenant 58 kilogrammes de cocaïne et 154 kilogrammes de cannabis, en plus de 168 000 comprimés psychotropes.

Ces résultats traduisent l’efficacité et la vigilance des unités douanières dans la lutte contre le trafic illicite et la protection de l’économie nationale.