Sousse : une nouveau-née retrouvée dans un carton sur le bord de la route par des passants

Une scène bouleversante a été rapportée ce vendredi à Sousse, où une fillette nouveau-née a été retrouvée abandonnée sur le bord de la route, au niveau du quartier du Corniche.

Alertés par les cris du nourrisson, des passants ont immédiatement prévenu les autorités. Les unités de la sécurité nationale et de la protection civile se sont rapidement rendues sur place et ont pris en charge l’enfant, qui a ensuite été transférée au service de néonatologie de l’hôpital universitaire Farhat Hached afin de recevoir les soins nécessaires.

Cet incident, qui suscite une vive émotion, relance le débat sur la protection des nouveau-nés et la responsabilité collective face à de tels drames.