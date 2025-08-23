Premier League : Alexander Isak absent contre Liverpool, bras de fer avec Newcastle

L’avant-centre suédois de Newcastle, Alexander Isak, auteur de 23 buts la saison dernière en Premier League, manquera le choc contre Liverpool, prévu lundi à St James’Park, pour le compte de la 2e journée de la Premier League, a indiqué l’entraîneur Eddie Howe.

Howe a confirmé que son attaquant suédois, continuait à s’entraîner à l’écart du groupe et qu’il ne ferait pas partie de l’équipe retenue lundi.

Le blocage persiste entre Newcastle et son attaquant star Alexander Isak, engagé dans un bras de fer pour partir, qui veut partir à Liverpool, son principal courtisan.

“Il n’y a eu aucun développement” dans ce dossier si brûlant, a déclaré l’entraîneur de Newcastle à trois jours de la réception du champion d’Angleterre en championnat.

Les performances du buteur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2028, ont aiguisé l’intérêt de plusieurs grosses écuries dont Liverpool, éconduit cet été en raison d’une offre considérée trop basse par Newcastle.

Isak est sorti de son silence, mardi, dans un message où il explique que “la confiance (était) perdue” vis-à-vis du club en raison de promesses “rompues”. Newcastle a répondu “qu’aucun engagement n’a jamais été pris” par un responsable du club concernant un potentiel transfert cet été.

“C’était un triste moment”, a déclaré Howe à propos de la passe d’armes médiatique. “Ma préférence pour ce genre de choses est qu’elles ne se produisent pas publiquement, c’est mieux de régler cela en privé”, mais le club “s’est exprimé et à juste titre dans ce moment précis”.

“J’aimerais qu’il joue avec nous lundi soir, mais ce ne sera pas le cas, ce qui est regrettable.

Mais je souhaite à 100% le revoir porter le maillot de Newcastle”, a ajouté l’entraîneur anglais.

L’entraîneur a ajouté n’avoir “pas vu cette semaine” son attaquant, qui s’entraîne à un horaire différent du groupe. “Quand je le vois, on discute normalement, il n’y a aucun problème entre nous”, a-t-il tenu à préciser.