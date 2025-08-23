Ligue 1 Tunisie (3e journée) : l’ES Zarzis leader après sa victoire face au Club Africain

Résultats complets des rencontres de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des matchs de vendredi :
Vendredi 22 août
A Radès:
C Africain 1 Philippe Kinzumbi 90’+5
ES Zarzis 2 Stanley Oguh 59′, Innocent Nshuti 80′
Au Zouiten:
JS Omrane1 Mustapha Souissi 54′
CA Bizertin 0
A Monastir:
US Monastir 2 Aymen Harzi (27′ SP), Youssef Abdelli 68′
O Béja0
A Gabés:
AS Gabés 2 Hakim Tka 2′, Aziz Sokrafi 65′
AS Marsa1 Othmane Karoui (51′ SP)
A Métlaoui:
ES Métlaoui 2 Ahmed Ouled Bahi 31′ et 72′
CS Sfaxien1 Iyed Belwafi 10′
Jeudi 21 août
A Soliman:
AS Soliman 0
S Tunisien 0
A Kairouan:
JS Kairouan 0
Espérance ST4 Onuche Ogbelu 22′, Youcef Belaili 26′, Achraf Jabri 45′, Yan Sasse 48′
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane 0
ES Sahel 0
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1-. ES Zarzis 9 3 3 0 0 5 2 +3
2-. ES Metlaoui 7 3 2 1 0 3 1 +2
3-. JS Omrane 6 3 2 0 1 4 2 +2
-. Club Africain 6 3 2 0 1 3 2 +1
5-. Espérance ST 5 3 1 2 0 5 1 +4
-. US Monastir 5 3 1 2 0 4 2 +2
-. S.Tunisien 5 3 1 2 0 2 1 +1
-. AS Gabès 5 3 1 2 0 2 1 +1
9-. USB Guerdane 4 3 1 1 1 2 1 +1
10-. AS Marsa 3 3 1 0 2 2 3 -1
-. JS Kairouan 3 3 1 0 2 1 5 -4
12-. CA Bizertin 2 3 0 2 1 1 2 -1
13-. O. Béja 1 3 0 1 2 0 4 -4
-. CS Sfaxien 1 3 0 1 2 3 5 -2
-. AS Soliman 1 3 0 1 2 0 2 -2
-. ES Sahel 1 3 0 1 2 1 4 -3