Ligue 1 Tunisie (3e journée) : l’ES Zarzis leader après sa victoire face au Club Africain

Résultats complets des rencontres de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des matchs de vendredi :

Vendredi 22 août

A Radès:

C Africain 1 Philippe Kinzumbi 90’+5

ES Zarzis 2 Stanley Oguh 59′, Innocent Nshuti 80′

Au Zouiten:

JS Omrane1 Mustapha Souissi 54′

CA Bizertin 0

A Monastir:

US Monastir 2 Aymen Harzi (27′ SP), Youssef Abdelli 68′

O Béja0

A Gabés:

AS Gabés 2 Hakim Tka 2′, Aziz Sokrafi 65′

AS Marsa1 Othmane Karoui (51′ SP)

A Métlaoui:

ES Métlaoui 2 Ahmed Ouled Bahi 31′ et 72′

CS Sfaxien1 Iyed Belwafi 10′

Jeudi 21 août

A Soliman:

AS Soliman 0

S Tunisien 0

A Kairouan:

JS Kairouan 0

Espérance ST4 Onuche Ogbelu 22′, Youcef Belaili 26′, Achraf Jabri 45′, Yan Sasse 48′

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

ES Sahel 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1-. ES Zarzis 9 3 3 0 0 5 2 +3

2-. ES Metlaoui 7 3 2 1 0 3 1 +2

3-. JS Omrane 6 3 2 0 1 4 2 +2

-. Club Africain 6 3 2 0 1 3 2 +1

5-. Espérance ST 5 3 1 2 0 5 1 +4

-. US Monastir 5 3 1 2 0 4 2 +2

-. S.Tunisien 5 3 1 2 0 2 1 +1

-. AS Gabès 5 3 1 2 0 2 1 +1

9-. USB Guerdane 4 3 1 1 1 2 1 +1

10-. AS Marsa 3 3 1 0 2 2 3 -1

-. JS Kairouan 3 3 1 0 2 1 5 -4

12-. CA Bizertin 2 3 0 2 1 1 2 -1

13-. O. Béja 1 3 0 1 2 0 4 -4

-. CS Sfaxien 1 3 0 1 2 3 5 -2

-. AS Soliman 1 3 0 1 2 0 2 -2

-. ES Sahel 1 3 0 1 2 1 4 -3