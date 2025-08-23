Ligue 1 Tunisie (3e journée) : l’ES Zarzis leader après sa victoire face au Club Africain

Résultats complets des rencontres de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des matchs de vendredi :
 Vendredi 22 août
A Radès:
C Africain 1 Philippe Kinzumbi 90’+5
ES Zarzis 2 Stanley Oguh 59′, Innocent Nshuti 80′
Au Zouiten:
JS Omrane1 Mustapha Souissi 54′
CA Bizertin 0
A Monastir:
US Monastir 2 Aymen Harzi (27′ SP), Youssef Abdelli 68′
O Béja0
A Gabés:
AS Gabés 2 Hakim Tka 2′, Aziz Sokrafi 65′
AS Marsa1 Othmane Karoui (51′ SP)
A Métlaoui:
ES Métlaoui 2 Ahmed Ouled Bahi 31′ et 72′
CS Sfaxien1 Iyed Belwafi 10′
 Jeudi 21 août
A Soliman:
AS Soliman 0
S Tunisien 0
A Kairouan:
JS Kairouan 0
Espérance ST4 Onuche Ogbelu 22′, Youcef Belaili 26′, Achraf Jabri 45′, Yan Sasse 48′
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane 0
ES Sahel 0
 Classement          Pts   J    G    N    D   BP   BC Dif
1-. ES Zarzis            9     3    3     0    0    5    2   +3
2-. ES Metlaoui        7     3    2     1    0    3    1   +2
3-. JS Omrane        6     3    2     0    1    4    2   +2
-. Club Africain 6     3    2     0    1    3    2   +1
5-. Espérance ST      5     3    1     2    0    5    1   +4
-. US Monastir        5     3    1     2    0    4    2   +2
-. S.Tunisien          5     3    1     2    0    2    1   +1
-. AS Gabès            5     3    1     2    0    2    1   +1
9-. USB Guerdane    4     3    1     1    1    2    1   +1
10-. AS Marsa          3     3    1     0    2    2    3   -1
-. JS Kairouan        3     3    1     0    2    1    5   -4
12-. CA Bizertin        2     3    0     2    1    1    2   -1
13-. O. Béja              1     3    0     1    2    0    4   -4
-. CS Sfaxien          1     3    0     1    2    3    5   -2
-. AS Soliman        1     3    0     1    2    0    2   -2
-. ES Sahel            1     3    0     1    2    1    4   -3