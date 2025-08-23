Istanbul : deux adolescents néerlandais retrouvés morts après un dîner à Taksim

À Istanbul, un drame a frappé une famille néerlandaise en séjour touristique : deux adolescents de 15 et 17 ans ont été retrouvés morts dans leur hôtel après avoir dîné la veille dans un restaurant du quartier de Taksim.

Leur père, qui les accompagnait mais n’avait pas partagé le repas, a survécu et a été hospitalisé en état de choc. Selon les secours, les deux jeunes étaient déjà décédés à l’arrivée des équipes d’intervention. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes du décès, alors que la Turquie connaît régulièrement des cas d’intoxications alimentaires, parfois liés à la consommation d’alcool frelaté issu de circuits clandestins.