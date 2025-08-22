Tennis : Moez Echargui en finale du Challenger d’Hersonissos en Grèce

Le tennisman tunisien Moez Echargui, actuellement 191e mondial, s’est qualifié pour la finale du Challenger d’Hersonissos en Grèce, après sa victoire nette vendredi 22 août 2025 face au Français Robin Bertrand (315e mondial) sur le score de 6-4, 6-1.

En finale, prévue samedi, Echargui affrontera le Français Dan Added (286e mondial). Tout au long du tournoi, le joueur tunisien a réalisé un parcours impressionnant : il a battu en quart de finale l’Allemand Mats Rosenkranz (352e mondial) 7-6, 6-3, tandis qu’en huitièmes de finale, il avait éliminé le Grec Pavlos Tsitsipas (960e mondial) 4-6, 6-4, 6-2, et au tour précédent, le Japonais Hara Vand (864e mondial) 4-6, 6-2, 6-4.

Cette performance vient s’ajouter à sa récente victoire au Challenger de Porto, remportée le 3 août dernier au Portugal, confirmant sa montée en puissance sur le circuit.