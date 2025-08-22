Météo Tunisie : orages et pluies éparses attendus dans le nord et le centre

Des nuages passagers sur l’ensemble du pays. Ces nuages seront, progressivement, denses, sur les régions ouest au nord et au centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 29 et 35 degrés dans le nord, les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 42 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 44 degrés dans le sud avec des vents de sirocco.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud, relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays puis se renforçant, l’après-midi, au sud.

Lors de l’apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 60 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera généralement agitée et progressivement très agitée dans le nord.