Météo du week-end : fortes précipitations et cellules orageuses dans le centre et l’ouest tunisien

Le temps sera marqué, vendredi, après-midi, par l’apparition de cellules orageuses accompagnées des pluies localement intenses à Kasserine, Siliana, Kairouan, Zaghouan et le nord de Sidi Bouzid, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Lors de l’apparition des cellules orageuses, le vent fort soufflera fort.Sa vitesse dépassera temporairement 70 Km/h.

L’apparition des cellules orageuses avec des pluies est attendue, samedi, après-midi, sur les hauteurs ouest au nord et au centre.

Ces précipitations   concerneront les régions Est  et elles seront parfois intenses  notamment, à Kasserine, Sidi Bouzid, le sud  de Siliana , Kairouan et Zaghouan.

Selon l’INM, les quantités les plus importantes oscilleront entre 30 mm et 50 mm, avec des chutes locales de grêle.

Le vent soufflera fort avec une vitesse qui dépassera temporairement 80km/h lors de l’apparition des cellules orageuses.